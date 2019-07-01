01.07.2019 20:40
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Adıyaman'da kaçakçılık operasyonları

Adıyaman

Adıyaman'da düzenlenen operasyonlarda 86 şişe kaçak içki ve 22 cep telefonu ele geçirildi.

Adıyaman 'da düzenlenen operasyonlarda 86 şişe kaçak içki ve 22 cep telefonu ele geçirildi.
İl Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü (KOM) ekipleri, kaçakçılık faaliyeti yürütenlere yönelik kent merkezinde çalışma yaptı.
Adıyaman merkezde faaliyet gösteren bir tekel bayisinde yapılan aramada 86 şişe gümrük kaçağı içki ele geçirdi.
KOM ekipleri, kent merkezinde durumundan şüphelendikleri plakası belirtilmeyen otomobilde yaptıkları aramada da 22 kaçak cep telefonu ele geçirdi.
Olayla ilgili gözaltına alınan A.U ve B.A, ifadeleri alınmak üzere emniyete götürüldü.
Kaynak: AA
Adıyaman , Güncel

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