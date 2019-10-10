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Adıyaman'da kaçakçılık operasyonu

Adıyaman'da düzenlenen kaçakçılık operasyonunda bin 560 cinsel içerikli hap ile kurusıkı tabanca ele geçirildi.

10.10.2019 15:44Adıyaman'da kaçakçılık operasyonu
Adıyaman'da düzenlenen kaçakçılık operasyonunda bin 560 cinsel içerikli hap ile kurusıkı tabanca ele geçirildi.
Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube ekipleri, kent merkezinde kaçak yollarla temin edilen cinsel içerikli hap satıldığı ihbarını aldı.
Ekipler, Suriye uyruklu M.E.N'nin kent merkezindeki ev ve iş yerine düzenlediği operasyonda bin 560 cinsel içerikli hap ile kurusıkı tabanca ele geçirdi.
Gözaltına alınan M.E.N. sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.

Emniyet Müdürlüğü, Adıyaman, Güncel

Kaynak: AA

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