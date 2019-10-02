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Adıyaman'da kaçakçılıkla mücadele

Adıyaman'da 28 gümrük kaçağı cep telefonu ve 934 paket nargile tütünü ele geçirildi.

02.10.2019 16:06Adıyaman'da kaçakçılıkla mücadele
Adıyaman'da 28 gümrük kaçağı cep telefonu ve 934 paket nargile tütünü ele geçirildi.
İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kaçakçılara yönelik yürüttükleri çalışmalar kapsamında kent merkezindeki 4 iş yerine operasyon düzenledi.
Operasyonda, 18 gümrük kaçağı cep telefonu ele geçirildi. Olayla ilgili 2 şüpheli işlem yapıldı.
Ekipler, kent merkezinde durumundan şüphelendikleri plakası belirtilmeyen otomobili durdurdu.
Araçta yapılan aramada ise 10 gümrük kaçağı cep telefonu ele geçirildi. Olayla ilgili 1 şüpheliye işlem yapıldı.
Ekipler, kent merkezinde kaçak nargile tütünü bulundurulduğu belirlenen bir iş yerinde yaptıkları aramada da 934 paket gümrük kaçağı nargile tütünü ele geçirdi.
Olayla ilgili 2 kişi hakkında yasal işlem yapıldı.

Emniyet Müdürlüğü, Adıyaman, Güncel

Kaynak: AA

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