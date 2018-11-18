Adıyaman'da Kadın Muhtar Adayları Çalışmalara Başladı

Adıyaman
'da kadın muhtar adayları, Türkiye
Muhtarlar Konfederasyonu Genel Başkan Yardımcısı Abdulkadir Geylani
Taş'ı ziyaret etti.
Kent merkezindeki 4 kadın muhtar adayı, seçilmeleri halinde gerçekleştirecekleri projeler hakkında Taş'a bilgi verdi.
Abdulkadir Geylani Taş, kadın muhtar adaylarını ağırlamaktan mutlu olduğunu söyledi.
Kadın muhtar adayları ile seçim öncesi bilgi alışverişinde bulunduklarını belirten Taş, şöyle konuştu;
"Kadın muhtar adaylarımıza nasıl muhtar olabileceklerini, seçildiklerinde nasıl davranması gerektikleri hakkında bilgi verdik. Türkiye geneli içerisinde 697 kadın muhtar arkadaşımız var, maalesef kadın muhtar adaylarımız kazanamıyor, Adıyaman'da kadın muhtarımız olsun istiyoruz." Altınşehir
Mahallesi muhtar adayı Ayla Arpacı, muhtar oldukları mahalleleri en iyi şekilde yönetmek istediklerini vurguladı.
18 Kasım 2018 Pazar 16:55