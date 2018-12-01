Adıyaman'da Kadına Şiddete Tepki Açıklaması

Demokrasi parkında bir araya gelen Adıyaman İl Kadın Platformu üyeleri sloganlar atarak, ellerinde pankartlarla kadına yapılan şiddeti kınadı.

İl Kadın Platformu adına açıklamayı yapan SES Adıyaman Şube Eş Başkanı Fatma Unutmaz, "Tüm dünyada devletler uyguladıkları baskıcı politikalarla kadına yönelik şiddetin boyutlarını ve dozajını arttırmıştır. Böylesi bir gerçekliğin yaşandığı bugün, biz kadınlar ataerkil kapitalizme ve yarattığı şiddetin her türlüsüne karşı; savaşa, tacize, tecavüze, yoksulluğa, haklarımızın yok edilmesine, eşitsizliğe ve gericiliğe karşı bir kez daha alanlardayız. Özgürlüğümüze, bedenimize, hayatımıza, kadın mücadelesine yönelik saldırıları; bizlere reva görülen bu düzeni kabul etmiyoruz! Biliyoruz ki, bizi kenara iten, yok sayan, emeğimizi görünmez kılan, bedenlerimizi metalaştıran bu sömürü çarkın dişlilerine bir çakıl taşı olup takıldığımızda, bu çark dönemeyecek. Her türlü şiddetin son bulduğu, tacizin tecavüzün, istismarın, kadın cinayetlerinin, savaşın olmadığı; eşit, özgür, laik ve demokratik bir ülkede barış ve huzur içinde yaşamak hakkımız.Sen de gel,güç kat "Elele kadın dayanışmasıyla şiddetsiz bir Dünya'ya"birlikte yürüyelim." dedi.

Yapılan basın açıklaması ardından toplanan kadın kolları platformu dağıldı.