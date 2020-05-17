Adıyaman'da kadının 4. kattan düşme anı güvenlik kamerasında

Adıyaman'da bir kadının dördüncü kattaki evlerinin penceresinden düşerek yaralandığı anı, bir iş yerinin güvenlik kamerası kaydetti.

17.05.2020 16:28 | Son Güncelleme: 17.05.2020 16:30
Adıyaman'da bir kadının dördüncü kattaki evlerinin penceresinden düşerek yaralandığı anı, bir iş yerinin güvenlik kamerası kaydetti.
Alınan bilgiye göre, Bahçelievler Mahallesi Fatih İlkokulu karşı sokağında yaşayan Fatma K. (61), ikamet ettiği evinin penceresini sildiği sırada 4. kattan aşağıya düştü.
112 Acil Servis ekiplerince Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan yaralının durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.
Olay anı çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.
Görüntüde, Fatma K'nin düştüğü, çevredekilerin yerde hareketsiz yatan kadına yardım ettiği görülüyor. Adıyaman’da kadının 4. kattan düşme anı güvenlik kamerasında

Kaynak: AA

Etiketler: Bahçelievler Mahallesi, Adıyaman, Fatih, Güncel, Haber

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