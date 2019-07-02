02.07.2019 15:26
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Adıyaman'da kan bağışlarında düşüş yaşanıyor

Adıyaman

Adıyaman'da Kızılay Kan Bağış Merkezi tarafından Adıyaman'da toplanan kan bağışı yaz mevsiminin gelmesiyle düştü.

Adıyaman 'da Kızılay Kan Bağış Merkezi tarafından Adıyaman'da toplanan kan bağışı yaz mevsiminin gelmesiyle düştü.

Kızılay Kan Bağış Merkezi tarafından Adıyaman'da günlük toplanan kan bağış oranı yaz ayından dolayı düşüş yaşandı. Vatandaşların tatile, çalışmaya ve ya il dışına çıkmalarından dolayı şehir merkezinde oluşan vatandaş sayısının düşmesi kan bağışlarını da etkiliyor.

Konuyla ilgili bilgi veren kan merkezi yetkilileri, yapılan bağışların yetersiz olduğuna ve kan ihtiyacının sürekli ihtiyaç olduğuna işaret etti.

Yetkililer, "Kan acil değil sürekli ihtiyaçtır, vurgusu ile düzenli kan bağışı alınıyor. Adıyaman halkını düzenli kan bağışına davet ediyoruz. Gönüllü vatandaşlarımız kan bağışı yaparak 3 kişiye hayat doğaya da 1 fidan kazandırmış oluyor. Adıyaman halkının konuya hassasiyetle yaklaşarak kan bağışında bulunmaya bekliyoruz" şeklinde konuştu. - ADIYAMAN
Kaynak: İHA
Adıyaman , Kızılay , Güncel

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