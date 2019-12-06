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Adıyaman'da kapanan 64 yerleşim yerinin yolu açılıyor

Adıyaman'da kar yağışı nedeniyle 23 köy, 41 mezra olmak üzere toplam 64 yerleşim yerine ulaşım sağlanamıyor.

06.12.2019 14:38 | Son Güncelleme: 06.12.2019 14:43Adıyaman'da kapanan 64 yerleşim yerinin yolu açılıyor
'da kar yağışı nedeniyle 23 köy, 41 mezra olmak üzere toplam 64 yerleşim yerine ulaşım sağlanamıyor.

Adıyaman İl Özel İdare müdürlüğü ekipleri kar yağışı nedeniyle kapanan yolları açma çalışmalarını sürdürüyor.

Kar yağışı nedeniyle merkezde 4 köy 4 mezra, Çelikhan'da 14 köy 22 mezra, Kahta'da 1 köy 6 mezra, Sincik'de 4 köy 10 mezra olmak üzere toplam 23 köy 41 mezrada ulaşım sağlanamıyor.

İl Özel İdare Müdürlüğü ekipleri 4 dozer, 12 greyder, 8 kepçe ve 11 servis aracıyla kar temizleme çalışmalarını sürdürüyor. - ADIYAMAN

Adıyaman, Güncel

Kaynak: İHA

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