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Adıyaman'da kar sevinci

Adıyaman'da kar sevinciADIYAMAN'da, 3 yılın ardından yağan kar yağışıyla birlikte vatandaşlar cadde ve sokaklarda kar sevinci yaşadı.

13.02.2020 00:08 | Son Güncelleme: 13.02.2020 00:10
'da kar sevinci
ADIYAMAN'da, 3 yılın ardından yağan kar yağışıyla birlikte vatandaşlar cadde ve sokaklarda kar sevinci yaşadı.
Kentte bu akşam saatlerinde kentinde başlayan kar yağışıyla birlikte Adıyaman Belediyesi ekipleri tarafından buzlanmaya karşı tuzlama yapıldı. Kente 3 yılın ardından yağan kar yağışıyla birlikte vatandaşlar cadde ve sokaklarda karın keyfini çıkartırken araçlar kontrollü bir şekilde ilerledi. Cadde ve sokaklarda bazı vatandaşlar kar üzerine kayarken bazı çocuklar ise kar topu oynadı.
Adıyaman'da kar sevinci

Adıyaman, Güncel

Kaynak: DHA


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