Adıyaman'da karantina süresi dolan 274 kişi, evlerine gönderildi

Adıyaman'da karantina süresi dolan 274 kişi, evlerine gönderildiCEZAYİR ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nden (KKTC) getirilerek, Adıyaman'da yurda yerleştirilen 274 Türk vatandaşı, karantina sürelerinin dolmasının ardından memleketlerine gönderildi.

22.05.2020 22:23 | Son Güncelleme: 22.05.2020 22:28
Adıyaman'da karantina süresi dolan 274 kişi, evlerine gönderildi
CEZAYİR ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nden (KKTC) getirilerek, Adıyaman'da yurda yerleştirilen 274 Türk vatandaşı, karantina sürelerinin dolmasının ardından memleketlerine gönderildi.
Koronavirüs tedbirleri kapsamında Cezayir ve KKTC'den getirilen 274 Türk vatandaşı, Altınşehir Mahallesi'nde bulunan Safvan Bin Muattal Yurdu'nda karantinaya alındı. Karantina süreleri dolan vatandaşlar, akşam saatlerinde otobüslerle memleketlerine gönderildi.
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Mahir ALAN/ ADIYAMAN, (DHA)-
Adıyaman’da karantina süresi dolan 274 kişi, evlerine gönderildi

Kaynak: DHA

Etiketler: Karantina, Adıyaman, Güncel, Haber

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