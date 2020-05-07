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Adıyaman'da karantina süresi dolanlar evlerine gönderilmeye başlandı

Adıyaman'da Suudi Arabistan ve Cezayir'den getirilerek yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında Kredi Yurtlar Kurumuna bağlı yurtlarda karantinaya alınan 655 kişi, gözetim sürelerinin dolmasının ardından tahliye edilmeye başlandı.

Adıyaman'da karantina süresi dolanlar evlerine gönderilmeye başlandı
07.05.2020 04:38 | Son Güncelleme: 07.05.2020 05:12
Adıyaman'da Suudi Arabistan ve Cezayir'den getirilerek yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında Kredi Yurtlar Kurumuna bağlı yurtlarda karantinaya alınan 655 kişi, gözetim sürelerinin dolmasının ardından tahliye edilmeye başlandı.

Adıyaman'a 22 Nisan'da getirilip Kredi Yurtlar Kurumuna bağlı Safvan Bin Muattal Yurdu'na yerleştirilen, aralarında işçilerin de bulunduğu 655 kişinin 14 günlük karantina süresi doldu.
Son sağlık kontrollerinde sorun olmadığı belirlenen vatandaşlar, otobüslerle memleketlerine gönderilmeye başlandı.

Polis ekipleri de yurt ve çevresinde geniş güvenlik önlemi aldı. Memleketlerine giden Türk vatandaşlar, Türk bayraklarıyla otobüslerine bindi.
Gençlik ve Spor İl Müdürü Fikret Keleş, AA muhabirine yaptığı açıklamada, dünyada devam eden koronavirüs salgını nedeniyle tüm dünyada olduğu gibi Türkiye'de de tedbirler alındığını söyledi.
Gençlik ve Spor Bakanlığına bağlı Kredi Yurtlar Kurumunda Türk vatandaşlarını ağırladıklarını ifade eden Keleş, şöyle konuştu:
"Geçtiğimiz aylarda Karadağ'dan gelen misafirlerimizi ağırladık. İkinci etap olarak da Suudi Arabistan ve Cezayir'den gelen misafirlerimizi ağırladık. Gelen vatandaşlarımızın 14 günlük karantina süreleri bugün itibarıyla doldu. Tabii bu süre içerisinde özellikle ilimizdeki tüm kurumların dayanışma içerisinde olması gerçekten iyi şekilde devam etti. Tüm vatandaşlarımızın genel ihtiyaçlarından özel ihtiyaçlarına kadar karşılandı. Devletimizin sıcak yüzünü yurt dışından gelen vatandaşlarımıza hissettirmiş olmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Problemsiz bir şekilde 655 yurttaşımızı bugün 56 farklı ile yolcu ediyoruz."
Yurtta kalan Ahmet Dalgıç ise 14 günlük karantina süresinin dolmasının ardından memleketi İstanbul'a gittiğini anlattı.
Yurtta tüm ihtiyaçlarının yetkililer tarafından karşılandığını vurgulayan Dalgıç, "Hiçbir sıkıntımız olmadı. Her şey için teşekkür ediyorum. İstanbul'a gidiyorum. Ailemi çok özledim. Yurtta da internet sürekli vardı. Her şey mükemmeldi." dedi.

Kaynak: AA

Etiketler: Adıyaman, Cezayir, Güncel, Haber

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