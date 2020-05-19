Adıyaman'da, karantinadakiler saat 19.19'da 'İstiklal Marşı' okudu

Adıyaman'da, karantinadakiler saat 19.19'da 'İstiklal Marşı' okuduADIYAMAN'da, karantinaya alınan 274 kişi, Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün 19 Mayıs 1919'da kurtuluş mücadelesi için Samsun'a çıkışının 101'inci yıldönümünde ellerinde Türk bayrakları ile İstiklal Marşı okudu.

Adıyaman'da, karantinadakiler saat 19.19'da 'İstiklal Marşı' okudu
19.05.2020 22:04 | Son Güncelleme: 19.05.2020 22:06
Adıyaman'da, karantinadakiler saat 19.19'da 'İstiklal Marşı' okudu
ADIYAMAN'da, karantinaya alınan 274 kişi, Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün 19 Mayıs 1919'da kurtuluş mücadelesi için Samsun'a çıkışının 101'inci yıldönümünde ellerinde Türk bayrakları ile İstiklal Marşı okudu.
Koronavirüs tedbirleri kapsamında KKTC ve Cezayir'den getirilerek Adıyaman Safvan Bin Muattal Yurduna yerleştirilen 274 kişi, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı etkinlikleri kapsamında saatler 19.19'u gösterdiğinde pencerelere çıkarak ellerinde Türk bayraklarıyla İstiklal Marşı okudu.
En güzel 19 Mayıs sözleri! Mustafa Kemal Atatürk 19 Mayıs mesajları! Resimli 19 Mayıs sözleri!

Kaynak: DHA

Etiketler: Mustafa Kemal Atatürk, 19 Mayıs, Adıyaman, Güncel, Haber

Manşet

Haberler

Tavşanlı’da denetim yapan doktorun testi pozitif çıktı, 50 berber karantinaya alındı Haber
Tavşanlı'da denetim yapan doktorun testi pozitif çıktı, 50 berber karantinaya alındı
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan açılış töreninde sosyal mesafe ve maske uyarısı Haber
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açılış töreninde sosyal mesafe ve maske uyarısı
Muğla’da yanan yulaf tarlasında emekli savcının cesedi bulundu Haber
Muğla'da yanan yulaf tarlasında emekli savcının cesedi bulundu
Çinli bilim insanları duyurdu: Koronavirüs aşısına gerek kalmayabilir Haber
Çinli bilim insanları duyurdu: Koronavirüs aşısına gerek kalmayabilir
Şafak Sezer’den eski rol arkadaşları Büşra Pekin ve Ersin Korkut’a sert tepki: Bir daha çalışmam! Haber
Şafak Sezer'den eski rol arkadaşları Büşra Pekin ve Ersin Korkut'a sert tepki: Bir daha çalışmam!
Çin’de bir kadın, kendisini aldatan sevgilisine ’Günlerce ağladım, sıra sende’ notuyla 1 ton soğan gönderdi Haber
Çin'de bir kadın, kendisini aldatan sevgilisine "Günlerce ağladım, sıra sende" notuyla 1 ton soğan gönderdi
Erdoğan, Ramazan Bayramı’ndaki sokağa çıkma yasağından muaf tutulan meslekleri açıkladı Haber
Erdoğan, Ramazan Bayramı'ndaki sokağa çıkma yasağından muaf tutulan meslekleri açıkladı
TRT’nin ’19 Mayıs Cumhuriyet Bayramı’ hatası sosyal medyada tepki çekti Haber
TRT'nin "19 Mayıs Cumhuriyet Bayramı" hatası sosyal medyada tepki çekti
Haberler››Güncel››Adıyaman'da, karantinadakiler saat 19.19'da 'İstiklal Marşı' okudu - Haberler

Son Dakika Güncel Haberleri

22:06: Taziyeye katılanlardan dolayı bir mahalle karantinaya alındı - Haber 22:06: Adana'da 6 kişinin yaralanmasıyla ilgili 3 kişi gözaltına alındı - Haber 22:05: Malatyalılar hep bir ağızdan İstiklal Marşı okudu - Haber 22:05: Tokat'ta havai fişek gösterisi ve araç konvoyu - Haber 22:04: Motorize polisler kortej yaptı, Bodrumlular ayakta alkışladı - Haber 20:47: Ramazan Bayramı'nda 81 ilde uygulanacak sokağa çıkma yasağının detayları belli oldu! Şehit aileleri unutulmadı - Haber 19:43: TRT'nin "19 Mayıs Cumhuriyet Bayramı" hatası sosyal medyada tepki çekti - Haber 18:11: Şafak Sezer'den eski rol arkadaşları Büşra Pekin ve Ersin Korkut'a sert tepki: Bir daha çalışmam! - Magazin 17:31: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açılış töreninde sosyal mesafe ve maske uyarısı - Haberler 16:37: Tavşanlı'da denetim yapan doktorun testi pozitif çıktı, 50 berber karantinaya alındı - Haber