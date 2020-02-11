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Adıyaman'da karbonmonoksit faciası: 3 ölü

Adıyaman'da sobadan sızan gazdan zehirlenen 3 kişilik aile hayatını kaybetti.

11.02.2020 09:44 | Son Güncelleme: 11.02.2020 10:03Adıyaman'da karbonmonoksit faciası: 3 ölü
'da sobadan sızan gazdan zehirlenen 3 kişilik aile hayatını kaybetti.

Adıyaman'ın Bozhöyük köyünde yaşayan ve gece sobayı yakarak uyuyan Abdulhamit (58), eşi Zeliha Karataş (57) ile 'dan misafirliğe gelen kızları Zeynep Doğan (32), bir daha uyanamadı. Sabah saatlerinde Karataş çiftinin evden dışarıya çıkmamaları üzerine şüphelenen komşuları, girdikleri evde Karataş ailesini baygın halde buldu. Kızın halen yaşadığını fark eden komşular, Zeynep Doğan'ı özel bir araç ile yakındaki özel bir hastaneye kaldırdı. Yardım çağrısı üzerine bölgeye gelen jandarma ve sağlık ekipleri, Abdulhamit Karataş ve karısı Zeliha Karataş'ın vefat ettiğini belirledi. Kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayan Zeynep Doğan'ın cenazesi de otopsi yapılmak üzere hastane morguna kaldırıldı.

Olay yerinde inceleme sürerken karı kocanın cenazeleri ise incelemenin tamamlanmasının ardından otopsi yapılmak amacıyla hastane morguna götürüleceği öğrenildi. - ADIYAMAN

Zeynep Doğan, Adıyaman, Karataş, Ankara, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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