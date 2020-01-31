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Adıyaman'da karbonmonoksit gazından zehirlenen 8 kişiden 1'i öldü

Adıyaman'da sobadan sızan karbonmonoksitten zehirlenen 8 kişiden 1'i hayatını kaybetti.

31.01.2020 13:52 | Son Güncelleme: 31.01.2020 13:58Adıyaman'da karbonmonoksit gazından zehirlenen 8 kişiden 1'i öldü
'da sobadan sızan karbonmonoksitten zehirlenen 8 kişiden 1'i hayatını kaybetti.
Alınan bilgiye göre, kent genelinde 2 gündür etkisini sürdüren fırtına nedeniyle çok sayıda karbonmonoksit gazından zehirlenme yaşandı.
ilçesine bağlı Kuştepe köyünde sobadan sızan gazdan zehirlenen Servet Özer (37) ailesinin vermesi üzerine 112 Acil Servis ekiplerince Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.
Özer, burada yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
Öte yandan il ve merkeze bağlı köylerde sobadan sızan gazdan zehirlenen Serap Yetgin (17), Birnaz Avcı (44), Yaşar Ayik (46), Gülçin Cengiz (26), Gülten Çetin (60), Abdullah Çetin (66) ve Aysel Delikanlı (27) Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.
Hastanelere kaldırılan kişilerin durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Adıyaman, Kahta, Güncel

Kaynak: AA

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