Adıyaman'da Karbonmonoksit Zehirlenmesi

Adıyaman
'da sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenen Suriye
uyruklu 3 kişi tedavi altına alındı.
Alınan bilgiye göre, Bahçelievler Mahallesi
Alpaslan Caddesi'nde bir evde yaşayan Suriyeli aileden Sene el Reco (29), Ali Bilal (30) ve Ömer Ali
Bilal (12), sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlendi.
Sağlık ekiplerinin Adıyaman Üniversitesi
Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırdığı aile bireylerinin durumlarının iyi olduğu öğrenildi.
Bahçelievler Mahallesi,Suriye,Adıyaman
17 Kasım 2018 Cumartesi 09:10