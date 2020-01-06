Adıyaman'da kardeşler arasında kavga: 5 yaralı

Adıyaman
'da kardeşler arasında çıkan taşlı sopalı kavgada 5 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Merkez Örenli Mahallesi'nde kardeş oldukları öğrenilen beş kişi arasında miras nedeniyle tartışma çıktı.
Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine kardeşler birbirlerine taş ve sopalarla saldırdı.
Vücutlarının çeşitli yerlerinden yaralanan 5 kardeş, 112 Acil Servis ekiplerince Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile kentteki özel hastaneye kaldırıldı.
Yaralıların durumlarının iyi olduğu öğrenildi.
Polis ekipleri, olayla ilgili 3 şüpheliyi gözaltına aldı.