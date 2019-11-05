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Adıyaman'da kardeşler arasında silahlı kavga: 2 yaralı

Adıyaman'ın Besni ilçesinde kardeşler arasında arazi anlaşmazlığı yüzünden çıkan silahlı kavgada 2 kişi yaralandı.

05.11.2019 18:12 | Son Güncelleme: 05.11.2019 18:12Adıyaman'da kardeşler arasında silahlı kavga: 2 yaralı
Adıyaman'ın Besni ilçesinde kardeşler arasında arazi anlaşmazlığı yüzünden çıkan silahlı kavgada 2 kişi yaralandı.
İlçeye bağlı Suvarlı beldesinde S.D. ve kardeşleri D.D. ile A.Ö. arasında arazi anlaşmazlığı yüzünden tartışma çıktı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine S.D. yanında bulundurduğu av tüfeği ile D.D. ve A.Ö'yü vücutlarının çeşitli yerlerinden yaraladı.

112 Acil Servis ekiplerince Besni Devlet Hastanesine kaldırılan yaralıların durumlarının iyi olduğu öğrenildi.
Olayla ilgili S.D. gözaltına alındı.

Adıyaman, Suvarlı, Besni, Güncel

Kaynak: AA

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