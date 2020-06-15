Adıyaman'da kavga: 1 yaralı, 2 gözaltı

Adıyaman'da kavga: 1 yaralı, 2 gözaltıADIYAMAN'da, iki grup arasında çıkan kavgada 1 kişi darbedilerek yaralandı, 2 kişi gözaltına alındı.

15.06.2020 18:06 | Son Güncelleme: 15.06.2020 18:28
Adıyaman'da kavga: 1 yaralı, 2 gözaltı
ADIYAMAN'da, iki grup arasında çıkan kavgada 1 kişi darbedilerek yaralandı, 2 kişi gözaltına alındı.
Olay, öğleden sonra Hoca Ömer Mahallesi'nde meydan geldi. Sokakta karşılaşan iki grup arasında bilinmeyen nedenle çıkan tartışma, kısa sürede büyüyerek kavgaya dönüştü. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kavgada darbedilerek yaralanan A.A., sağlık görevlilerince yapılan ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı. Polis. kavgaya karıştığı belirlenen Ö.A. ve K.G.'yi gözaltına aldı. Adıyaman’da kavga: 1 yaralı, 2 gözaltı

Kaynak: DHA

Etiketler: Adıyaman, kavga, Güncel, Haber

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