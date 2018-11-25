Adıyaman'da Kavga: 2 Yaralı

Adıyaman
'da iki grup arasında çıkan kavgada 2 kişi yaralandı. Olayla ilgili olduğu ileri sürülen 3 kişi gözaltına alındı.
Alınan bilgiye göre Turgut Reis Mahallesi Sakarya
Caddesi'nde bulunan bir kahvehanede daha önce husumet bulunan iki grup arasında tartışma çıktı.
Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Ejder Ç. ve İhsan Ç. darbedilerek yaralandı.
Yaralıların durumlarının iyi olduğu öğrenildi.
Olay yerine gelen polis ekipleri, kavga eden gruba müdahale etti.
Olayla ilgili olduğu ileri sürülen 2 darp yaralısı ile ismi öğrenilemeyen bir kişi gözaltına alındı.
Sakarya,Turgut reis Mahallesi,kavga,Adıyaman
25 Kasım 2018 Pazar 09:15