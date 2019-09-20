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Adıyaman'da kavga: 2 yaralı

Adıyaman'da iki grup arasında çıkan kavgada 2 kişi yaralandı.

20.09.2019 01:14
Adıyaman'da iki grup arasında çıkan kavgada 2 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Sakarya Caddesi Fatih Mahallesi'nde iki grup arasında borç meselesi yüzünden tartışma çıktı.
Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine taş ve sopaların da kullanıldığı olayda 2 kişi vücudunun çeşitli yerlerinden aldıkları darbe sonucu yaralandı.
112 Acil Servis ekiplerince Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile kentteki özel hastaneye kaldırılan yaralıların durumlarının iyi olduğu öğrenildi.
Bu arada olay yerine gelen polis ekipleri, olayla ilgili olduğu ileri sürülen 5 kişiyi gözaltına aldı.
Gözaltına alınan kişiler, emniyete götürüldü.
Adıyaman'da kavga: 2 yaralı

Fatih Mahallesi, Adıyaman, Sakarya, Güncel

Kaynak: AA

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