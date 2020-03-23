Adıyaman'da kavga: 2 yaralı
Adıyaman'da komşular arasında çıkan kavgada 2 kişi yaralandı.
23.03.2020 12:52 | Son Güncelleme: 23.03.2020 13:24
Adıyaman 'da komşular arasında çıkan kavgada 2 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Yeni Mahalle'de bulunan bir binada komşular arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.
Olayın kavgaya dönüşmesi sonrası 2 kişi çeşitli yerlerinden yaralandı. 112 Acil Sağlık ekiplerince Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan yaralıların durumlarının iyi olduğu öğrenildi.
Alınan bilgiye göre, Yeni Mahalle'de bulunan bir binada komşular arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.
Olayın kavgaya dönüşmesi sonrası 2 kişi çeşitli yerlerinden yaralandı. 112 Acil Sağlık ekiplerince Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan yaralıların durumlarının iyi olduğu öğrenildi.
Kaynak: AA
Etiketler : Yeni Mahalle, Adıyaman, Güncel