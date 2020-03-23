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Adıyaman'da kavga: 2 yaralı

Adıyaman'da komşular arasında çıkan kavgada 2 kişi yaralandı.

23.03.2020 12:52 | Son Güncelleme: 23.03.2020 13:24
Adıyaman'da kavga: 2 yaralı
Adıyaman 'da komşular arasında çıkan kavgada 2 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Yeni Mahalle'de bulunan bir binada komşular arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.
Olayın kavgaya dönüşmesi sonrası 2 kişi çeşitli yerlerinden yaralandı. 112 Acil Sağlık ekiplerince Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan yaralıların durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Kaynak: AA

Etiketler : Yeni Mahalle, Adıyaman, Güncel

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