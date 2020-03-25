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Adıyaman'da kavga: 2 yaralı

Adıyaman'da kavga: 2 yaralıADIYAMAN'da iki grup arasında çıkan kavgada 2 kişi yaralandı.

25.03.2020 10:20 | Son Güncelleme: 25.03.2020 10:21
Adıyaman 'da kavga: 2 yaralı
ADIYAMAN'da iki grup arasında çıkan kavgada 2 kişi yaralandı.
Olay, dün gece saatlerinde Yavuz Selim Mahallesi'nde meydana geldi. Husumetli iki grup arasında bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Kısa sürede büyüyen tartışma kavgaya dönüştü. Kavgada Onur Çakmak ile Mehmet Çakmak aldıkları darbelerle yaralandı. Yaralılar, ihbar üzerine gelen ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Polis, kavga sonrası kaçan şüphelilerin kimliklerinin belirlenerek yakalanması için çalışma başlattı. Adıyaman’da kavga: 2 yaralı

Kaynak: DHA

Etiketler : Yavuz Selim Mahallesi, Adıyaman, kavga, Güncel

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Adıyaman'da kavga: 2 yaralı

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