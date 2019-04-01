Adıyaman'da Kavga: 5 Yaralı

Adıyaman
'da iki grup arasında çıkan kavgada 5 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Yeni Mahalle
Koşu Parkı yakınlarında iki grup arasında alacak verecek meselesi yüzünden tartışma çıktı.
Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine taraflar sopalarla birbirlerine saldırdı.
Kavgada darp sonucu yaralanan 5 kişi 112 Acil Servis
ekiplerince Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi
'ne kaldırıldı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Polis
ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, kavgaya karıştığı ileri sürülen 7 şüpheli gözaltına alındı.
Yeni Mahalle, Adıyaman, Güncel
Kaynak: AA