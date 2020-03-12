Adıyaman'da kaybolan engelli kişi aranıyor
Adıyaman'da iki gündür haber alınamayan zihinsel engelli kişi için arama çalışması başlatıldı.
12.03.2020 16:28 | Son Güncelleme: 12.03.2020 16:28
Adıyaman 'da iki gündür haber alınamayan zihinsel engelli kişi için arama çalışması başlatıldı.
Alınan bilgiye göre, merkeze bağlı Akhisar köyündeki evinden önceki gün çıkan Taceddin Taşdak (32) bir daha eve dönmedi.
Kendi imkanlarıyla yaptıkları aramada bir sonuca ulaşamayan ailenin durumu jandarma ve AFAD ekiplerine bildirmesi üzerine arama çalışması başlatıldı.
Ekiplerin Göksu Çayı yakınlarında yaptığı arama çalışmalarına "Dava" adlı jandarma dedektör köpeği de katıldı.
Jandarma ekipleri drone ile de bölgede havadan tarama yaptı.
Alınan bilgiye göre, merkeze bağlı Akhisar köyündeki evinden önceki gün çıkan Taceddin Taşdak (32) bir daha eve dönmedi.
Kendi imkanlarıyla yaptıkları aramada bir sonuca ulaşamayan ailenin durumu jandarma ve AFAD ekiplerine bildirmesi üzerine arama çalışması başlatıldı.
Ekiplerin Göksu Çayı yakınlarında yaptığı arama çalışmalarına "Dava" adlı jandarma dedektör köpeği de katıldı.
Jandarma ekipleri drone ile de bölgede havadan tarama yaptı.
Kaynak: AA
Manşet
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