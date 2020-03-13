Adıyaman'da kaybolan engelli kişinin aranmasına devam ediliyor
Adıyaman'da üç gündür haber alınamayan zihinsel engelli kişi için arama çalışması sürüyor.
13.03.2020 12:22 | Son Güncelleme: 13.03.2020 12:29
Adıyaman 'da üç gündür haber alınamayan zihinsel engelli kişi için arama çalışması sürüyor.
Merkeze bağlı Akhisar köyündeki evinden üç gün önce çıkan Taceddin Taşdak'ın (32) bir daha eve dönmemesinin ardından jandarma ve AFAD ekipleri tarafından başlatılan arama çalışmaları devam ediyor.
Ekiplerin, Göksu Çayı çevresinde yaptığı arama çalışmalarına "Dava" adlı jandarma dedektör köpeği de katıldı.
İl Emniyet Müdürlüğü polis dalgıç ekipleri de Göksu Çayı içerisinde çalışma yaptı.
Akhisar Köyü Muhtarı Faik Gülgür, yaptığı açıklamada, ekiplerin Taşdak'ın bulunması için yoğun şekilde çalıştığını anlatarak, henüz bir ize rastlanmadığını söyledi.
Merkeze bağlı Akhisar köyündeki evinden üç gün önce çıkan Taceddin Taşdak'ın (32) bir daha eve dönmemesinin ardından jandarma ve AFAD ekipleri tarafından başlatılan arama çalışmaları devam ediyor.
Ekiplerin, Göksu Çayı çevresinde yaptığı arama çalışmalarına "Dava" adlı jandarma dedektör köpeği de katıldı.
İl Emniyet Müdürlüğü polis dalgıç ekipleri de Göksu Çayı içerisinde çalışma yaptı.
Akhisar Köyü Muhtarı Faik Gülgür, yaptığı açıklamada, ekiplerin Taşdak'ın bulunması için yoğun şekilde çalıştığını anlatarak, henüz bir ize rastlanmadığını söyledi.
Kaynak: AA
Manşet
Haberler
Güncel
Ebola'yı keşfeden bilim insanından ürküten koronavirüs yorumu: Durum çok ciddi
Güncel
Çin'den ümitlendiren açıklama: Koronavirüsün aşısını bulduk, hayvanlar üzerinde deneniyor
Güncel
Erzurum'daki laboratuvarda 10 ilden gelen koronavirüs testlerinin tamamı negatif çıktı
Güncel
Son Dakika: Bulgaristan'da koronavirüs nedeniyle OHAL ilan edildi
Güncel
Son dakika: Sağlık Bakanlığı, koronavirüs testinin yapıldığı 25 hastanenin listesini yayınladı
Güncel
Ece Erken, sunuculuk yaptığı Söylemezsem Olmaz programından istifa etti
Güncel
Koronavirüs Türkiye'ye nasıl geldi? İşte herkesin merak ettiği sorunun yanıtı
Güncel
Çin'den ABD'yi zora sokacak koronavirüs çağrısı: Verilerinizi halka açıklayın