Adıyaman'da, kayıp engelliyi arama çalışmalarında 3'üncü gün
Adıyaman'da, kayıp engelliyi arama çalışmalarında 3'üncü günADIYAMAN'da, ailesinin kayıp başvurusunda bulunduğu, konuşma engelli Taceddin Taşdak'ı (32) arama çalışmaları, 3'üncü günde de sürdürüldü.
13.03.2020 14:10 | Son Güncelleme: 13.03.2020 14:14
Adıyaman 'da, kayıp engelliyi arama çalışmalarında 3'üncü gün
ADIYAMAN'da, ailesinin kayıp başvurusunda bulunduğu, konuşma engelli Taceddin Taşdak'ı (32) arama çalışmaları, 3'üncü günde de sürdürüldü. Dalgıç polisler, Göksu Çayı'nda arama yaptı. Merkeze bağlı Akhisar köyündeki evinden 3 gün önce ayrılan, konuşma engelli Taceddin Taşdak'tan haber alamayan yakınları, jandarmaya kayıp başvurusunda bulundu. Son olarak Göksu Çayı yakınlarında görüldüğü belirtilen Taşdak'ın bulunması için jandarma ve AFAD ekiplerince arama çalışması başlatıldı. Karadan ekiplerin yürüttüğü çalışmaların yanı sıra dalgıç polisler de Göksu Çayı'nda Taceddin Taşdak'ı aradı.
ADIYAMAN'da, ailesinin kayıp başvurusunda bulunduğu, konuşma engelli Taceddin Taşdak'ı (32) arama çalışmaları, 3'üncü günde de sürdürüldü. Dalgıç polisler, Göksu Çayı'nda arama yaptı. Merkeze bağlı Akhisar köyündeki evinden 3 gün önce ayrılan, konuşma engelli Taceddin Taşdak'tan haber alamayan yakınları, jandarmaya kayıp başvurusunda bulundu. Son olarak Göksu Çayı yakınlarında görüldüğü belirtilen Taşdak'ın bulunması için jandarma ve AFAD ekiplerince arama çalışması başlatıldı. Karadan ekiplerin yürüttüğü çalışmaların yanı sıra dalgıç polisler de Göksu Çayı'nda Taceddin Taşdak'ı aradı.
Kaynak: DHA
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