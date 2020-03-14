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Adıyaman'da, kayıp engelliyi arama çalışmalarında 4'üncü gün

Adıyaman'da, kayıp engelliyi arama çalışmalarında 4'üncü günADIYAMAN'da, ailesinin kayıp başvurusunda bulunduğu, konuşma engelli Taceddin Taşdak'ı (32) arama çalışmaları, 4'üncü günde de sürdü.

14.03.2020 11:35 | Son Güncelleme: 14.03.2020 11:38
Adıyaman 'da, kayıp engelliyi arama çalışmalarında 4'üncü gün
ADIYAMAN'da, ailesinin kayıp başvurusunda bulunduğu, konuşma engelli Taceddin Taşdak'ı (32) arama çalışmaları, 4'üncü günde de sürdü. Dalgıç polisler, Göksu Çayı'nda arama yaptı.
Merkeze bağlı Akhisar köyündeki 4 gün önce evinden ayrılan, konuşma engelli Taceddin Taşdak'tan haber alınamayan yakınları, jandarmaya kayıp başvurusunda bulundu. Bunun üzerine Jandarma ve AFAD ekipleri tarafından köyün çevresinde arama başlatıldı. Görgü tanıklarının ifadesi doğrultusunda Taceddin Taşdak'ın son olarak Göksu Çayı yakınlarında görüldüğü bilgisi üzerine dalgıç polisler tarafından suda da arama çalışması başlatıldı.
Şu ana kadar Taceddin Taşdak'a ait herhangi bir ize rastlanmazken, arama çalışmalarının sürdüğü bildirildi. Adıyaman'da, kayıp engelliyi arama çalışmalarında 4'üncü gün

Kaynak: DHA

Etiketler : Adıyaman, Göksu, Güncel

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