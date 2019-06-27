27.06.2019 10:47
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Adıyaman'da kaza: 3 yaralı

Adıyaman

ADIYAMAN'da, otomobil, motosikletle çarpıştıktan sonra bahçe duvarına çarptı.


ADIYAMAN'da, otomobil, motosikletle çarpıştıktan sonra bahçe duvarına çarptı. Kazada her iki araçtaki 3 kişi yaralandı.
Kaza, gece saatlerinde Eskisaray Mahallesi Atatürk Bulvarı 'nda meydana geldi. Yalçın Çankaya yönetimindeki 34 RCH 02 plakalı otomobil, karşı yönden gelen Celal Kaya yönetimindeki 02 BH 068 plakalı motosikletle çarpıştıktan sonra yol kenarındaki bahçe duvarına çarptı. Kazada motosiklet sürücüsü Celal Kaya ile otomobil sürücüsü Yalçın Çankaya ve yanındaki Yağmur Çankaya yaralandı. Yarılılar, ihbar üzerine gelen ambulanslarla Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi 'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi.

- Adıyaman
Kaynak: DHA
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