Adıyaman'da kaza: 4 yaralı

Adıyaman
'ın Gölbaşı
ilçesi Kahramanmaraş
Karayolu üzerinde otomobil ile hafif ticari aracın çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı.
Edinilen bilgiye göre, Kahramanmaraş istikametinden Adıyaman istikametine giden Ömer Faruk Özberk idaresindeki 02 EH 525 plakalı otomobil ile aynı istikamette giden Mahmut Kaşıkçı
idaresindeki 46 ZB 481 plakalı hafif ticari araç sürücüsü Çağlayancerit
yol ayrımında çarpıştı.
Kazada araçlarda bulunan sürücüler Ömer Faruk Özberk, Mahmut Kaşıkçı, Enes Şahin ve Gülay
Kaşıkçı yaralandı. Yaralılar kaza yerine gelen sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından Gölbaşı ve Pazarcık
Devlet Hastanelerine kaldırılıp tedavi altına alındı.
Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor. - ADIYAMAN
Kaynak: İHA
Kahramanmaraş
, Adıyaman
, 3. Sayfa