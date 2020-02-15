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Adıyaman'da kazalar mobese kameralarında

Adıyaman'da kazalar mobese kameralarındaADIYAMAN'da, dikkatsizlik ve hız nedeniyle meydana gelen yaralamalı ve maddi hasarlı trafik kazaları, mobese kameraları tarafından görüntülendi.

15.02.2020 13:19 | Son Güncelleme: 15.02.2020 13:20
'da kazalar mobese kameralarında
ADIYAMAN'da, dikkatsizlik ve hız nedeniyle meydana gelen yaralamalı ve maddi hasarlı trafik kazaları, mobese kameraları tarafından görüntülendi.
Adıyaman Emniyet Müdürlüğü, olaylara engel olmak ve erken müdahale etmek amacıyla kentin farklı noktalarına kurulan mobese kameralarına yansıyan kaza görüntülerini gazetecilere dağıttı. Kentin farklı noktalarında meydana gelen ve kameralar tarafından kaydedilen kazaların genellikle sürücü hataları ve yayaların dikkatsizliğinden kaynaklandığı görüldü. Yetkililer, araç sürücülerinin trafikte kurallara uyması konusunda uyarıp, yayalara duyarlılık çağrısı yaptı.
Adıyaman'da kazalar mobese kameralarında

Adıyaman, Güncel

Kaynak: DHA


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