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Adıyaman'da kedinin yılanla oyunu

Adıyaman'da, sokak kedisinin yakaladığı yılan ile oyunu görenleri şaşırttı.

09.08.2019 10:20 Adıyaman'da kedinin yılanla oyunu
Adıyaman'da, sokak kedisinin yakaladığı yılan ile oyunu görenleri şaşırttı.

Adıyaman Merkez Musalla Mahallesinde bir sokak kedisi, bahçe içerisinde bulduğu yılanı yakaladı. Patileri ile yılanı yakalayan kedi, yılanla bir süre oynadı. Yaklaşık 1 metre uzunluğundaki yılanla oyun oynayan kediyi fark eden vatandaşlar, cep telefonuyla durumu görüntüledi. Amatör kameralar tarafından kaydedilen kedinin yılanla oyununda, yılan her kaçmak istedikçe kedi yılanı hem ısırdı hem de patilerindeki tırnaklarını batırdı. Kedi oynadığı yılanı bir süre sonra öldürdü. - ADIYAMAN

Adıyaman, Güncel

Kaynak: İHA

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