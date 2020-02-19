Haberler » Güncel » Adıyaman'da kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı - Haber

Adıyaman'da kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı

Adıyaman'da hakkında 8 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü polis ekiplerince yakalandı.

19.02.2020 14:24 | Son Güncelleme: 19.02.2020 14:24Adıyaman'da kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı
'da hakkında 8 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü polis ekiplerince yakalandı.

Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, "hırsızlık" suçundan kesinleşmiş 8 yıl 4 ay hapis cezası bulunan Haşim A'nın kent merkezinde olduğu bilgisine ulaştı.
Ekipler, düzenledikleri operasyonla hükümlüyü kent merkezinde gözaltına aldı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Haşim A. çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.
Bu arada, hükümlünün 24 ayrı suç kaydının olduğu bildirildi.

Emniyet Müdürlüğü, Adıyaman, Polis, Güncel

Kaynak: AA

Güncel

Son Dakika Haberleri

15:53  UEFA Avrupa Ligi'nde son 32 turunda hangi maçlar oynanacak? UEFA Avrupa Ligi fikstürü! UEFA Avrupa Ligi maçları hangi kanalda?
15:21  Setenay Cankat kimdir? Setenay Cankat kaç yaşında, nereli? Setenay ne demek?
14:35  Kumpanya ne demek? TDK'ya göre kumpanya ne anlama gelir?
14:25  Atalanta Valencia maçı saat kaçta? Atalanta Valencia maçı hangi kanalda? Atalanta Valencia maçı şifresiz mi? Atalanta Valencia muhtemel 11'ler!
14:04  Erling Haaland kimdir? Erling Haaland kaç yaşında? Erling Haaland performansı ve kariyeri!
19.02.2020 15:55:18