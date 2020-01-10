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Adıyaman'da ki doğum ve ölüm istatistikleri

Adıyaman'da 2019 yılında 11 bin 712 kişi dünyaya gelirken, 3 bin 489 kişi ise hayatını kaybetti.

10.01.2020 09:21 | Son Güncelleme: 10.01.2020 09:26Adıyaman'da ki doğum ve ölüm istatistikleri
'da 2019 yılında 11 bin 712 kişi dünyaya gelirken, 3 bin 489 kişi ise hayatını kaybetti.

Adıyaman İl Nüfus ve Vatandaşlık Müdürlüğü verilerine göre, 2019 yılında 11 bin 712 kişi doğarken, 3 bin 489 kişi öldü. 2019 yılında 4 bin 874 kişi evlenirken 660 kişi boşandı.

İl Nüfus ve Vatandaşlık Müdürü Mehmet Şen, müdürlük olarak 2019 yılında 250 kayıt düzeltme, 103 kişiye mavi kart, 44 bin 228 kişiye nüfus kayıt örneği, 46 bin 37 kişiye yerleşim yeri belgesi, 128 bin 907 kişiye kimlik kartı, 7 bin 657 kişiye pasaport, 31 bin 106 kişiye ehliyet işlemi yapıldığını dile getirdi.

Şen, 31.12.2019 tarihinde son bulan isim ve soy isimde düzeltme işlemlerinin 3 yıl uzatıldığını kaydetti. - ADIYAMAN

Adıyaman, Güncel

Kaynak: İHA

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