Haberler » Güncel » Adıyaman'da Kitap Günleri fuarının açılışı yapıldı - Haber

Adıyaman'da Kitap Günleri fuarının açılışı yapıldı

Adıyaman Belediyesi Kitap Günleri fuarı resmi açılış töreniyle ziyaretçilerine kapılarını açtı.

25.11.2019 17:34 | Son Güncelleme: 25.11.2019 17:39Adıyaman'da Kitap Günleri fuarının açılışı yapıldı
Belediyesi Kitap Günleri fuarı resmi açılış töreniyle ziyaretçilerine kapılarını açtı.

100'den fazla yazarın ve 44 yayın evinin katılımıyla gerçekleştirilen Adıyaman Belediyesi Kitap Günleri düzenlenen resmi açılışla kitapseverlere kapılarını açtı.

Adıyaman Belediyesi tarafından, Adıyaman Valiliği bahçesinde kurulan çadırda gerçekleştirilen Kitap Günlerinin açılış programına Vali Yardımcısı Bekir Deveci, Belediye Meclis Üyesi Demirhan Seçilmiş, Adıyaman Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Turgut, Jandarma Komutanı Albay Ercan Atasoy, Emniyet Müdürü İbrahim Ergüder, Milli Eğitim Müdürü Ahmet Alagöz, Müftü Mehmet Taşçı, AK Parti Merkez İlçe Başkanı Mustafa Alkayış, STK temsilcileri ve kitapseverler katıldı. 1 Aralık tarihine kadar devam edecek olan Adıyaman Belediyesi Kitap Günlerinin açılış kurdelesini kesen il protokolü, daha sonra stantları gezerek yazarlarla sohbet etti.

Gerçekleştirilen açılış sonrası Adıyaman Belediyesi Kitap Günleriyle ilgili değerlendirmede bulunan Adıyamanlı yazarlardan Sırrı Özbek, Adıyaman'da böyle bir etkinliğin organize edilmesinden duyduğu memnuniyeti dile getirerek, "Çok güzel bir organizasyon. Emeği geçenleri tebrik ediyorum. İnşallah önümüzdeki yıllarda daha da geniş kapsamlı kitap günlerine katılım sağlarız" dedi. İstanbul'dan Adıyaman'a gelen yazarlardan Ahmet Turgut ise daha önce defalarca geldiği Adıyaman'a bir kez daha gelmekten duyduğu mutluluğu ifade ederek, "Böyle güzel bir organizasyonda Adıyamanlılarla bir araya gelecek olmanın heyecanını yaşıyorum. Bu tür etkinlikler, özellikle genç kardeşlerimizin, ev hanımlarımızın ve geleneksel anlamda kitapla buluşması sıkıntılı olan kesimlerin kitapla buluşabilmesi adına çok önemlidir. Bu anlamda organizasyonun verimli ve bereketli geçmesini diliyorum" diye konuştu. - ADIYAMAN

Adıyaman Üniversitesi, Mehmet Turgut, Adıyaman, Güncel

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Haberleri
19:33 Ablasının erkek arkadaşını bıçaklayarak öldüren genç yakalandı
19:32 Bakü'de "5. Türk Filmleri Haftası" başladı
19:31 İmamoğlu'ndan gülhane'de incelemelerde bulundu
19:30 Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele ve Dayanışma Günü
19:30 Adana-kefen giyerek, kadına şiddete dikkat çektiler
19:08 İstanbul'da 4 bin 500 et ve et ürünleri işletmesi sağlığa uygunsuz bulundu
18:42 Son dakika: Motorinin litre fiyatında 8 kuruş indirime gidilecek
18:09 Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Büyük Ödülleri'ne hak kazananlar belli oldu
18:09 Yasak ilişki ölümle bitti! 5. kattan düştüğü iddia edilen kadın ve erken öldü
17:25 Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Katar'a övgü dolu sözler: Kara gün dostudur
17:13 Talat Atilla, CHP'li Faik Öztrak'ın açıklamasına sert tepki gösterdi
15:14 Müslüman genç, Kur'an-ı Kerim'i yakan başkana uçan tekme attı
12:33 Silah tutukluk yapınca, çaresiz kadın hayatta kaldı
10:21 Cem Yılmaz'dan "Abi espri yap da gülelim" diyen hayranına beklenmedik tepki!
25.11.2019 19:34:34