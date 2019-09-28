Haberler » Güncel » Haber

Adıyaman'da kıyıya vuran balıklara inceleme

ADIYAMAN'da, Atatürk Barajı Gölü'nde kıyıya vuran binlerce ölü balık korkuya neden oldu.

28.09.2019 13:24Adıyaman'da kıyıya vuran balıklara inceleme
ADIYAMAN'da, Atatürk Barajı Gölü'nde kıyıya vuran binlerce ölü balık korkuya neden oldu. Balıkçılık ve Su Ürünleri Şube Müdürlüğü ekipleri, balık ölümlerinin sebebini öğrenmek için sudan ve balıklardan örnek alarak çalışma başlattı.
Atatürk Barajı Gölü'ne kıyısı olan Kızılcapınar Köyü'ne önceki gün balık tutmak için gelen amatör balıkçılar, binlerce ölü balığın kıyıya vurduğunu gördü. Balıkçıların ihbarı ile olay yerine gelen jandarma ekipleri inceleme yaparak durumu Adıyaman Tarım ve Orman Müdürlüğü'ne bildirdi. Baraj kıyısına gelen Balıkçılık ve Su Ürünleri Şube Müdürlüğü ekipleri ölümlerin sebebini belirlemek için sudan ve balıklardan numune alarak laboratuvara gönderdi.
Tarım ve Orman İl Müdürü Adil Alan ise ölümlerin, baraj çevresindeki fabrikalarının arıtma tesisinin kapalı olması ile alakalı olabileceğini söyledi. Alan, "Göle yakın fabrikalarda arıtma tesisinin birkaç gün çalışmadığı gibi bir duyum aldık ve kimyasal atıklardan ötürü ölmüş olabileceklerini düşündük. Ama kesin sonuç olarak yapılan incelemenin ardından balıkların ölüm nedeni ortaya çıkacaktır. Sonuçların ardından kamuoyu ile paylaşacağız" dedi.



Adıyaman, Güncel

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Haberleri
19:36 Hindistan'dan, İmran Han'a "korku politikası oluşturma" suçlaması
19:35 Toprak Razgatlıoğlu'ndan Fransa'da tarihi zafer
19:34 Yıldırım isabet etmesi sonucu yaralanan genç yaşamını yitirdi
19:33 "Yol yakınken gelin ve devletin merhametli kucağına teslim olun"
19:31 16 yaşındaki kıza alkol ve uyuşturucu verilip tecavüz edildi iddiası
19:31 Antalya sea to sky'ın galibi mario roman oldu
19:31 "İslamiyetten öğrendiğim, barış, adalet ve affetme gibi duygulardır"