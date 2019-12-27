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Adıyaman'da kombi ve şofben çalan 2 şüpheli tutuklandı

Adıyaman'da ev ve iş yerlerinden kombi ve şofben çaldığı iddiasıyla gözaltına alınan 4 şüpheliden 2'si tutuklandı.

27.12.2019 13:24 | Son Güncelleme: 27.12.2019 13:40 Adıyaman'da kombi ve şofben çalan 2 şüpheli tutuklandı
'da ev ve iş yerlerinden kombi ve şofben çaldığı iddiasıyla gözaltına alınan 4 şüpheliden 2'si tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Hırsızlık Büro Amirliği ekiplerince kent merkezinde ev ve iş yerlerinden kombi ve şofben çaldığı iddiasıyla gözaltına alınan S.E, C.E, A.A. ve M.S.S'nin emniyetteki işlemleri tamamlandı.
Sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan S.E ve A.A tutuklanırken, diğerleri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Dün Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Hırsızlık Büro Amirliği ekiplerince, ev ve iş yerlerinden kombi ve şofben çalınmasına ilişkin 3 kişiyi Adıyaman'da, bir kişiyi ise Gaziantep'te yakalamıştı. Gözaltına alınan zanlıların çok sayıda hırsızlık olayından kayıtları olduğu belirlenmişti.

Hırsızlık Büro Amirliği, Adıyaman, Güncel

Kaynak: AA

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