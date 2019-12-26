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Adıyaman'da kombi ve şofben hırsızlığına 4 gözaltı

Adıyaman'da kombi ve şofben hırsızlığına 4 gözaltıADIYAMAN'da girdikleri evlerden kombi ve şofben çaldıkları belirlenen 4 kişi, Gaziantep'te polis ekiplerince yakalanıp, gözaltına alındı.

26.12.2019 13:47 | Son Güncelleme: 26.12.2019 13:49
'da kombi ve şofben hırsızlığına 4 gözaltı
ADIYAMAN'da girdikleri evlerden kombi ve şofben çaldıkları belirlenen 4 kişi, 'te polis ekiplerince yakalanıp, gözaltına alındı.
Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, kent merkezinde özellikle boş olan evlerden kombi ve şofben hırsızlığıyla ilgili çalışma başlattı. Güvenlik kamerası incelemeleri sonucu kent merkezi ile ilçelerden toplam 23 kombi ve şofben çalanların S.E., C.E., A.A. ve M.S.S. olduğu belirlendi. kimliğini saptadığı şüphelileri, Gaziantep'teki adreslerine düzenlediği baskında gözaltına aldı. Sorgulanmak üzere 4 kişi, Adıyaman'a getirilirken, ele geçirilen çalıntı şofben ve kombiler ise sahiplerine teslim edildi.
Adıyaman'da kombi ve şofben hırsızlığına 4 gözaltı

Gaziantep, Adıyaman, Polis, Güncel

Kaynak: DHA


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