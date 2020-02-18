Haberler » 3. Sayfa » Adıyaman'da, komiser yardımcılarına FETÖ operasyonu - Haberler

Adıyaman'da, komiser yardımcılarına FETÖ operasyonu

Adıyaman'da, FETÖ bağlantılı oldukları iddia edilen ve meslekten ihraç edilen 3 komiser yardımcısı gözaltına alındı.

18.02.2020 14:25 | Son Güncelleme: 18.02.2020 14:25Adıyaman'da, komiser yardımcılarına FETÖ operasyonu
'da, FETÖ bağlantılı oldukları iddia edilen ve meslekten ihraç edilen 3 komiser yardımcısı gözaltına alındı.

FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütü soruşturmaları kapsamında, 2009 Yılı Polis Memurluğundan Komiser Yardımcılığına Geçiş Sınavı ile ilgili Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı koordinesinde, Adıyaman İl Emniyet Müdürlüğü KOM Şube Müdürlüğünce, FETÖ Silahlı Terör örgütüne üye olmak, resmi belgede sahtecilik ve kamu kurumları zararına dolandırıcılık suçlarını işledikleri tespit edilen şüphelilere yönelik çalışma yapıldı. Yapılan operasyonda komiser yardımcılığından ihraç edilen, D.Ç., M.T., ve H.Ç., yakalanarak gözaltına alındı. Gözaltına alınan eski komiser yardımcıları sorgulanmak üzere Adıyaman İl Emniyet Müdürlüğüne götürüldü. - ADIYAMAN

Adıyaman, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

HABER YORUMLARI
3. Sayfa

Son Dakika Haberleri

14:37  Tufan Kayış kimdir? Milli Boksör Tufan Kayış hayatı ve biyografisi!
10:56  DİB-MBSTS 2020 sınavı ne zaman? ÖSYM MBSTS kimler girebilir? MBSTS başvuru 2020
10:21  Umut Duygu kimdir? Umut Duygu nereli, kaç yaşında?
10:18  John Wick 2 filmi konusu nedir? John Wick 2 oyuncuları ve John Wick 2 özeti!
09:52  Burçin Terzioğlu kimdir? Burçin Terzioğlu, kaç yaşında nereli?
18.02.2020 14:55:34