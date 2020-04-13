Adıyaman'da koranavirüs nedeniyle fabrika kapatıldı, 2 köy karantinaya alındı

ADIYAMAN'ın Besni ilçesinde, koronavirüs tespit edilen kişinin çalıştığı fabrika kapatılırken, fabrika çalışanlarının yaşadığı 2 köy de karantina altına alındı.

Besni Organize Sanayi Bölgesi'nde 100 işçinin çalıştığı tekstil fabrikasında görev yapan S.A., cuma günü rahatsızlanınca hastaneye kaldırıldı. S.A.'nın hastanede koronavirüs belirtileri üzerine yapılan Covid-19 testi pozitif çıktı. Bunun üzerine Adıyaman İl Hıfzıssıhha Kurulu, S.A.'nın çalıştığı tekstil fabrikasının geçici olarak kapatılmasına ve burada çalışanların karantinaya alınmasına karar verdi. Karar üzerine kapatılan fabrika çalışanlarından 37'sinin yaşadığı Gölbaşı ilçesinin Gedikli ve Aşağı Karakuyu köyleri karantinaya alındı. Her iki köyün giriş ve çıkışı ulaşıma kapatılırken, jandarma ekipleri de köylerde denetimleri artırdı. Fabrika çalışanı diğer 62 kişi ise Besni ilçe merkezindeki evlerinde 14 gün süreyle karantinaya alındı.