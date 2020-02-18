Haberler » 3. Sayfa » Adıyaman'da korkutan fabrika yangını - Haberler

Adıyaman'da korkutan fabrika yangını

Adıyaman Organize Sanayi Sitesi içerisinde meydana gelen fabrika yangını paniğe neden oldu.

18.02.2020 16:03 | Son Güncelleme: 18.02.2020 16:03Adıyaman'da korkutan fabrika yangını
Organize Sanayi Sitesi içerisinde meydana gelen fabrika yangını paniğe neden oldu.

Edinilen bilgilere göre, Karapınar Mahallesinde bulunan Adıyaman Organize Sanayi Bölgesi içerisinde bir tekstil fabrikasının havalandırma boşluğunda bilinmeyen nedenlerden dolayı yangın meydana geldi. Durumu fark eden çalışanlar alevlere müdahale ederek itfaiye ekiplerine bilgi verdi. Kısa sürede olay yerine çok sayıda itfaiye ekipleri ile su tankerleri sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin müdahaleleri sonucunda yangın söndürüldü. Ölen ya da yaralananın olmadığı olayda maddi hasar meydana geldi.

Konuyla ilgili soruşturma sürüyor. - ADIYAMAN

Adıyaman, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

HABER YORUMLARI
3. Sayfa

Son Dakika Haberleri

16:26  Demir Grup Sivasspor - Aytemiz Alanyaspor maçı ne zaman? Sivasspor - Alanyaspor maçı saat kaçta, hangi kanalda?
15:20  Maalesef nasıl yazılır? TDK'ya göre maalesef mi, malesef mi?
15:20  Civata nasıl yazılır? TDK'ya göre cıvata mı, civata mı?
15:20  Şövalye nasıl yazılır? TDK'ya göre şövalye mi, şovalye mi?
15:20  Cankurtaran nasıl yazılır? TDK'ya cankurtaran mı, can kurtaran mı?
18.02.2020 16:28:11