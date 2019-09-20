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Adıyaman'da korkutan orman yangını

Adıyaman'da korkutan orman yangınıADIYAMAN - Adıyaman'da, paniğe neden olan orman yangını itfaiye ekiplerinin çalışmaları sonucunda güçlükle söndürüldü.

20.09.2019 22:42
Adıyaman'da korkutan orman yangını
ADIYAMAN - Adıyaman'da, paniğe neden olan orman yangını itfaiye ekiplerinin çalışmaları sonucunda güçlükle söndürüldü.
Edinilen bilgilere göre, Adıyaman- Kahta Karayolu üzerinde bulunan Ali Dağı mesire alanında bilinmeyen nedenlerden dolayı yangın çıktı. Ormanlık alanda çıkan yangını fark eden Beşpınar Marina mesire alanı çalışanları durumu itfaiye ekiplerine bildirerek alevlere müdahale etti. Durum üzerine olay yerine çok sayıda orman müdürlüğüne bağlı itfaiye ekipleri ile Adıyaman Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin yoğun uğraşları sonucunda alevler kontrol altına alınarak söndürüldü. Olay yerine gelerek güvenlik önlemi alan jandarma ekipleri ise incelemelerde bulundu.
Yangında birçok ağacın zarar gördüğü anlaşıldı.
Konuyla ilgili soruşturma sürüyor.
Adıyaman'da korkutan orman yangını

Adıyaman, İtfaiye, Kahta, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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