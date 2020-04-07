Haber, Son Dakika, Haberler
Menü

Adıyaman'da korona yasaklarına uymayan 275 kişiye para cezası uygulandı

ADIYAMAN Valisi Aykut Pekmez, koronavirüs salgını nedeniyle alınan önlemler kapsamında yasaklara uymayan 275 kişiye idari para cezası uygulandığını söyledi.

07.04.2020 16:14 | Son Güncelleme: 07.04.2020 16:15
Adıyaman'da korona yasaklarına uymayan 275 kişiye para cezası uygulandı

ADIYAMAN Valisi Aykut Pekmez, koronavirüs salgını nedeniyle alınan önlemler kapsamında yasaklara uymayan 275 kişiye idari para cezası uygulandığını söyledi.

Vali Aykut Pekmez, kentte koronavirüs salgınına karşı alınan önlemlere ilişkin değerlendirme yaparak, tedbirlerin sıkı şekilde uygulandığını söyledi. Vatandaşlardan zorunlu olmadıkça dışarı çıkmamalarını isteyen Vali Pekmez, yasakları ihlal edenlere izin verilmeyeceğini ve bugüne kadar kuralları ihlal eden 275 kişiye idari para cezası kesildiğini açıkladı.

'215 BİN 133 KİŞİ KONTROLDEN GEÇİRİLDİ'

Vefa Sosyal Destek Gurubu ekipleri tarafından 650 vatandaşın maaşını evlerine teslim ettiklerini anlatan Vali Pekmez, "Ayrıca, 11 bin 834 vatandaşımızın nakdi yardımı evlerinde teslim edildi. İlimize farklı şehirlerden gelen 4 bin 814 vatandaşımızın takibini yapıyoruz. Bu zamana kadar şehir dışına çıkmak isteyen 810 vatandaşımıza seyahat izni verildi. Bugüne kadar 102 bin 158 araç içerisinde 215 bin 133 vatandaşımızın kontrolleri de gerçekleştirildi. Vatandaşlarımızdan tedbirlere uymasını ve zorunlu olmadıkça dışarıya çıkmamalarını istiyoruz" dedi.


Kaynak: DHA

Etiketler: Güncel
Abone Ol
Google'da Takip Et
Paylaş
Facebook'ta Paylaş!
Twitter'da Paylaş!
Whatsapp'da Paylaş!
Haberler ›› Güncel ››Adıyaman'da korona yasaklarına uymayan 275 kişiye para cezası uygulandı - Haberler

Güncel Manşet

Haberler

Ceza kesilen genç kızın verdiği tepki şaşırttı: Canım istedi çıktım Haberler
Ceza kesilen genç kızın verdiği tepki şaşırttı: Canım istedi çıktım
Bilim Kurulu, maske konusunda neden fikir değiştirdi? İşte en önemli etken Haberler
Bilim Kurulu, maske konusunda neden fikir değiştirdi? İşte en önemli etken
ABD’de korona bilançosu giderek ağırlaşıyor! Bir günde 1339 kişi öldü Haberler
ABD'de korona bilançosu giderek ağırlaşıyor! Bir günde 1339 kişi öldü
Koronavirüse karşı aşı bulduklarını iddia eden Rusya’dan sevindiren bir haber daha! Haberler
Koronavirüse karşı aşı bulduklarını iddia eden Rusya'dan sevindiren bir haber daha!
Esenyurt’ta 10 katlı binadaki patlama anının görüntüsü ortaya çıktı Haberler
Esenyurt'ta 10 katlı binadaki patlama anının görüntüsü ortaya çıktı
Koronayı yenen doktor, ilk plazma bağışçısı oldu Haberler
Koronayı yenen doktor, ilk plazma bağışçısı oldu
Korona Diyarbakır’ın eşsiz lezzetini de vurdu! Satışlar yüzde 90 azaldı Haberler
Korona Diyarbakır'ın eşsiz lezzetini de vurdu! Satışlar yüzde 90 azaldı
İki gün önce yüksek ateş şikayetiyle hastaneye başvuran yaşlı çift, ölü bulundu Haberler
İki gün önce yüksek ateş şikayetiyle hastaneye başvuran yaşlı çift, ölü bulundu

Son Dakika Güncel Haberleri

18:15: Selçuklu'da gönüllülük esasıyla günde 15 bin tıbbi maske üretiliyor - Haber 18:14: Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıkladığı kolonya ve maskelerin dağıtımı başladı - Haber 18:14: Belediye kendi ürettiği maskeleri ücretsiz dağıtıyor - Haber 18:14: Sivas Belediyesi vatandaşlara maske dağıttı - Haber 18:13: ESENYURT'TA BİNADA PATLAMA -AKTÜEL - Haber 18:10: İBB Bilim Kurulu'ndan koronavirüs salgınına karşı 8 maddelik öneri - Haber 17:36: Bilim Kurulu Üyesi Yamanel: Bulgu vermeyen vakalar nedeniyle maske önermeye başladık - Haber 17:36: Tüfekle oynayan 7 yaşındaki çocuk, 8 yaşındaki ağabeyinin ölümüne neden oldu - Haber 17:07: Son Dakika: ABD'de koronavirüs salgınında ölenlerin sayısı son 24 saatte 1339 arttı - Haber 16:44: Koronavirüsü yenen doktor, ilk gönüllü plazma bağışçısı oldu - Haber 17:39: 242 yıllık İngiliz perakende zinciri Debanhams iflasa hazırlanıyor - Ekonomi