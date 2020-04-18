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Adıyaman'da koronavirüs denetimleri devam ediyor

Adıyaman'da koronavirüs denetimleri devam ediyorADIYAMAN'da, polisin koronavirüs tedbirleri kapsamında yaptığı uygulamada kurallara uymayan 56 kişi ile 2 iş yerine ceza kesildi.

18.04.2020 17:47 | Son Güncelleme: 18.04.2020 23:51
Adıyaman 'da koronavirüs denetimleri devam ediyor
ADIYAMAN'da, polisin koronavirüs tedbirleri kapsamında yaptığı uygulamada kurallara uymayan 56 kişi ile 2 iş yerine ceza kesildi.
İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kentin giriş çıkış noktaları ile kent merkezinde koronavirüs tedbirleri kapsamında denetimlerini sürdürdü. Denetimlerde 20 yaş altı yasağına uymayan 37, sosyal mesafe kuralına uymayan 17, markette maske takmayan 1 kişiye, iş yeri kapatma saatlerine uymayan 2 iş yerine ve yüzde 50 taşıma kapasitesi kuralına uymayan 1 araç sürücüsüne idari para cezası kesildi. Adıyaman’da koronavirüs denetimleri devam ediyor

Kaynak: DHA

Etiketler: Adıyaman, Güncel
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