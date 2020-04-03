Haber, Son Dakika, Haberler
Menü

Adıyaman'da koronavirüs tedbirleri

Adıyaman'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına karşı alınan tedbirler devam ediyor.

03.04.2020 16:00 | Son Güncelleme: 03.04.2020 16:00
Adıyaman'da koronavirüs tedbirleri

Adıyaman 'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına karşı alınan tedbirler devam ediyor.

Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, 112, 155 ve 156 yardım hatlarını arayan yaşlı ve kronik rahatsızlığı bulunan vatandaşların

ilaç, gıda alışverişi ve maaş çekme gibi temel ihtiyaçları, il ve ilçelerde oluşturulan Vefa Sosyal

Destek Grupları tarafından karşılanıyor.


Sincik Kaymakamlığı koordinasyonunda oluşturulan Vefa Sosyal Destek Gurubu ekipleri,

İçişleri Bakanlığının yayınladığı genelge sonrasında evlerinden çıkmaması istenen 65 yaş üstü

birey ve kronik hastalardan gelen çağrıları değerlendiriyor.


Talep edilen ihtiyaçlara cevap veren ekipler, market, eczane ve benzeri ihtiyaçları evlere

götürerek teslim ediyor.


Vefa Sosyal Destek Gurubu ekipleri, Sincik Kaymakamlığı Sosyal Yardımlaşma ve

Dayanışma Vakfının desteğiyle 65 yaş üstü ihtiyaç sahibi vatandaşların ikametlerine gıda kolisi

yardımında bulundu.

Uygulamadan memnun kalan vatandaşlar ise yetkililere teşekkür etti.

Belediye esnafın alacaklarını ödeyecek

Adıyaman Belediyesi, hizmet alımları kapsamında belediyeden alacaklı olan esnafın alacaklarını kısa süre içerisinde ödeme kararı aldı.

Konu ile ilgili yapılan açıklamada, "Cumhurbaşkanımızın talepleri doğrultusunda ülkemiz genelinde uygulanan koronavirüs tedbirleri kapsamında esnaf ve firmaların mağdur edilmemesi için belediyemize iş yapan esnaf ve firmaların alacakları ödenecektir." ifadeleri kullanıldı.

Koronavirüs kaç can aldı? Hangi ülkede kaç kişi koronavirüs nedeniyle öldü?
Koronavirüs nedir? Coronavirus belirtileri nelerdir? Koronavirüs tedavisi nasıl yapılır? Koronavirüs hakkında merak edilenler ve sıkça sorulan sorular

Kaynak: AA

Etiketler: Adıyaman, Sincik, Güncel
Abone Ol
Google'da Takip Et
Paylaş
Facebook'ta Paylaş!
Twitter'da Paylaş!
Whatsapp'da Paylaş!
Haberler ›› Güncel ››Adıyaman'da koronavirüs tedbirleri - Haberler

Güncel Manşet

Haberler

Prof. Dr. Mehmet Öz’den umutlandıran koronavirüs açıklaması: Bu tedavi her şeyi değiştirebilir Haberler
Prof. Dr. Mehmet Öz'den umutlandıran koronavirüs açıklaması: Bu tedavi her şeyi değiştirebilir
SGK tek tek açıkladı! İşte prim ödeme süreleri ertelenen sektörler Haberler
SGK tek tek açıkladı! İşte prim ödeme süreleri ertelenen sektörler
Araç sahipleri dikkat! Dün indirim yapılan benzine bugün de zam geldi Haberler
Araç sahipleri dikkat! Dün indirim yapılan benzine bugün de zam geldi
Satışları yüzde 100 artınca dükkanın camına ’Aşı bulunur’ yazısı astı Haberler
Satışları yüzde 100 artınca dükkanın camına "Aşı bulunur" yazısı astı
Her saniyesi korkunç! İtalya’da bir hastane cansız bedenlerle doldu Haberler
Her saniyesi korkunç! İtalya'da bir hastane cansız bedenlerle doldu
Özel izin alıp herkes bu kentimize akın ediyor! Kuyruğun ucu bucağı yok Haberler
Özel izin alıp herkes bu kentimize akın ediyor! Kuyruğun ucu bucağı yok
Karantinadan kaçanlar ’aranan-kayıp’ listesine eklenecek Haberler
Karantinadan kaçanlar "aranan-kayıp" listesine eklenecek
Soylu’nun talimatını verdiği 65 yaş üstü yasağının fikir babası Mansur Yavaş’mış Haberler
Soylu'nun talimatını verdiği 65 yaş üstü yasağının fikir babası Mansur Yavaş'mış

Son Dakika Güncel Haberleri

16:52: Lösemi tedavisi gördüğü hastanede dünyaevine girdi - Haber 16:51: Düzce'de bin liralık yardım evlere gidilerek teslim edildi - Haber 16:51: Bursa'da sosyal yardım paraları evlere teslim ediliyor - Haber 16:51: BATMAN Polisten Kürtçe ve Arapça 'evde kalın' çağrısı - Haber 16:50: Eski SHP milletvekili Yusuf Kenan Sönmez koronavirüsten hayatını kaybetti - Haber 16:28: Prof. Dr. Mehmet Öz: Koronavirüs tedavisinde umut verici gelişmeler yaşanıyor - Haber 15:55: İtalya'dan korkunç görüntü! Hastanenin her yeri koronavirüsten ölenlerin cansız bedenleriyle doldu - Haber 15:54: Son Dakika: Karantinadan kaçanlar "aranan-kayıp" listesine eklenecek - Haber 15:35: Son Dakika: Diyanet: Her hafta bir camide temsilen cuma namazı kılınacak - Haber 10:34: Çay hasadı için gelenler Rize'deki arama noktalarında uzun kuyruklar oluşturdu - Haber