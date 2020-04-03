Adıyaman'da koronavirüs tedbirleri

Adıyaman 'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına karşı alınan tedbirler devam ediyor.

Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, 112, 155 ve 156 yardım hatlarını arayan yaşlı ve kronik rahatsızlığı bulunan vatandaşların

ilaç, gıda alışverişi ve maaş çekme gibi temel ihtiyaçları, il ve ilçelerde oluşturulan Vefa Sosyal

Destek Grupları tarafından karşılanıyor.



Sincik Kaymakamlığı koordinasyonunda oluşturulan Vefa Sosyal Destek Gurubu ekipleri,

İçişleri Bakanlığının yayınladığı genelge sonrasında evlerinden çıkmaması istenen 65 yaş üstü

birey ve kronik hastalardan gelen çağrıları değerlendiriyor.



Talep edilen ihtiyaçlara cevap veren ekipler, market, eczane ve benzeri ihtiyaçları evlere

götürerek teslim ediyor.



Vefa Sosyal Destek Gurubu ekipleri, Sincik Kaymakamlığı Sosyal Yardımlaşma ve

Dayanışma Vakfının desteğiyle 65 yaş üstü ihtiyaç sahibi vatandaşların ikametlerine gıda kolisi

yardımında bulundu.

Uygulamadan memnun kalan vatandaşlar ise yetkililere teşekkür etti.

Belediye esnafın alacaklarını ödeyecek

Adıyaman Belediyesi, hizmet alımları kapsamında belediyeden alacaklı olan esnafın alacaklarını kısa süre içerisinde ödeme kararı aldı.

Konu ile ilgili yapılan açıklamada, "Cumhurbaşkanımızın talepleri doğrultusunda ülkemiz genelinde uygulanan koronavirüs tedbirleri kapsamında esnaf ve firmaların mağdur edilmemesi için belediyemize iş yapan esnaf ve firmaların alacakları ödenecektir." ifadeleri kullanıldı.

Kaynak: AA