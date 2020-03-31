Adıyaman'da koronavirüs tedbirleri devam ediyor
Usta öğreticilerin maske üretmesi Besni İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehmet Demirel'in konuşması ADIYAMAN - Besni ilçesinde de Halk Eğitim Merkezi bünyesindeki usta öğreticiler kurulan atölyede günlük bin maske üretiyor.
31.03.2020 19:00 | Son Güncelleme: 31.03.2020 19:02
Usta öğreticilerin maske üretmesi Besni İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehmet Demirel'in konuşması ADIYAMAN - Besni ilçesinde de Halk Eğitim Merkezi bünyesindeki usta öğreticiler kurulan atölyede günlük bin maske üretiyor.
Koronavirüs nedir? Coronavirus belirtileri nelerdir? Koronavirüs tedavisi nasıl yapılır? Koronavirüs hakkında merak edilenler ve sıkça sorulan sorular
Kaynak: AA
Etiketler: Mehmet Demirel, Besni, Güncel