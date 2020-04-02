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Adıyaman'da koronavirüs tedbirleri devam ediyor

Adıyaman'da koronavirüs tedbirleri devam ediyorADIYAMAN'da, uygulama noktalarındaki koronavirüs salgını nedeniyle sağlık taramaları devam ediyor.

02.04.2020 15:43 | Son Güncelleme: 02.04.2020 15:46
Adıyaman 'da koronavirüs tedbirleri devam ediyor
ADIYAMAN'da, uygulama noktalarındaki koronavirüs salgını nedeniyle sağlık taramaları devam ediyor.
Tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgını nedeniyle İl Sağlık Müdürlüğü sağlık personelleri ve İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından kentin giriş çıkış noktalarında oluşturduğu uygulama noktalarında ekipler sürücüleri dışarı çıkmama noktasında uyarırken sağlık görevlileri ise sürücü ve yolcuların ateş ölçümünü yapıyor.
Ekipler tarafından durdurulan araçlarda bulunan sürücüler ve yolcuların maske takmaları gerekmediği taktirde dışarı çıkmamaları yönünde uyarılıyor.
Koronavirüs kaç can aldı? Hangi ülkede kaç kişi koronavirüs nedeniyle öldü?
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Adıyaman’da koronavirüs tedbirleri devam ediyor

Kaynak: DHA

Etiketler: İl Sağlık Müdürlüğü, Emniyet Müdürlüğü, Adıyaman, Güncel

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Adıyaman'da koronavirüs tedbirleri devam ediyor
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