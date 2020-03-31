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Adıyaman'da koronavirüs tedbirleri sürüyor

Adıyaman'da da yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı alınan tedbirler devam ediyor.

31.03.2020 17:04 | Son Güncelleme: 31.03.2020 17:05
Adıyaman 'da da yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı alınan tedbirler devam ediyor.
Yeni Sebze Hali Hazreti Osman Cami İmamı Kemal Ballı ve kızı da kentteki işitme engellilerin dikkatini çekmek için işaret diliyle evde kalın mesajı verdi.
Ballı, cep telefonuyla çekip sosyal medyadan yayınladığı mesajında sağlık için evde kalınmasını istedi.
Koronavirüs kaç can aldı? Hangi ülkede kaç kişi koronavirüs nedeniyle öldü?
Koronavirüs nedir? Coronavirus belirtileri nelerdir? Koronavirüs tedavisi nasıl yapılır? Koronavirüs hakkında merak edilenler ve sıkça sorulan sorular
Adıyaman’da koronavirüs tedbirleri sürüyor

Kaynak: AA

Etiketler: Adıyaman, Güncel

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Adıyaman'da koronavirüs tedbirleri sürüyor
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