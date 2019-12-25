Haberler » Güncel » Adıyaman'da köylüler, Roma dönemine ait kaya mezar buldu - Haber

Adıyaman'da köylüler, Roma dönemine ait kaya mezar buldu

Adıyaman'ın Kahta ilçesinde köylüler tarafından Roma dönemine ait anıtsal kaya mezar bulundu.

25.12.2019 11:52 | Son Güncelleme: 25.12.2019 11:52 Adıyaman'da köylüler, Roma dönemine ait kaya mezar buldu
'ın ilçesinde köylüler tarafından dönemine ait anıtsal kaya mezar bulundu.
Kahta ilçesinin Narince beldesi Bağbaşı köyü sakinleri, Mustafa Taş'a ait tarlada, girişi bulunan oda şeklindeki yapıyı fark etti.
Mustafa Taş, tarlasındaki tarihi yapıyı köylülerle birlikte incelediklerini ve daha sonra durumu jandarmaya bildirdiklerini söyledi.
Roma dönemine ait "anıtsal kaya mezar" olduğu belirlenen yapının bir giriş kısmının bulunduğu ve oda mezarlar içindeki Khamosorion yapısının yıkıldığı tespit edildi.
Tarihi yapının tescillenmesi ve korumaya alınması için yetkililerin çalışma başlatacakları öğrenildi.

Adıyaman, Kahta, Roma, Güncel

Kaynak: AA

Güncel

Son Dakika Haberleri

12:04   ATSO Akademi Uzaktan Eğitime Başlıyor - Haber
12:04   Zara CHP İlçe Başkanı Karaman güven tazeledi - Haber
12:03   Siirt ve Şırnak'ta terör operasyonu 20 gözaltı - Haber
12:03   Şırnak'ta iki beldede başlık parası kaldırıldı - - Haber
12:03   Beypazarı'nda Genç Çiftçi Projesi başarısı - Haber
10:54   Terörist elebaşı Mazlum Kobani, Noel mesajı yayınladı - Haber
10:51   Bankayı 20 bin lira borcu olduğu için soymaya kalkışmış - Haber
10:00   Küçük çocuğa otomobil kullandıran sorumsuz baba tepki çekti - Haber
09:58   Karın ağrısıyla hastaneye gitti, yarım kiloluk tümör alındı - Haber
09:54   Yerli "Robin Hood", düğün yapmak için para isteyen kadına kayıtsız kalmadı - Haber
25.12.2019 12:05:00