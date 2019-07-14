14.07.2019 12:47
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Adıyaman'da KPSS heyecanı
Kaynak: DHA
Güncel
Bekçilerden "Polisi arayalım mı?" diyen vatandaşa sert çıkış: Gerek yok, polisiz kardeşim, hayırdır!
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