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Adıyaman'da kumar operasyonu: 1 gözaltı

Adıyaman İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı polis ekiplerince kent merkezinde yapılan kumar operasyonunda 1 kişi gözaltına altına alındı.

22.12.2019 16:02 | Son Güncelleme: 22.12.2019 16:07 Adıyaman'da kumar operasyonu: 1 gözaltı
İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı polis ekiplerince kent merkezinde yapılan kumar operasyonunda 1 kişi gözaltına altına alındı.

Edinilen bilgilere göre, Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince kent merkezinde bulunan bir iş yerine kumar operasyonu düzenlendi. Yapılan operasyonda 4 adet oyun makinesine ve bu makineler içerisinde çıkan bin 426 TL paraya el konuldu. Makineler ile paralar muhafaza altına alınırken konuyla alakalı H.Y., isimli 1 kişi gözaltına alındı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor. - ADIYAMAN

Adıyaman, Polis, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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